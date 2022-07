Meloni: «Sono abituata a combattere e non faccio promesse a vanvera» (Di sabato 30 luglio 2022) Il sostegno all’economia reale, favorendo «chi lavora e chi produce», togliendo ostacoli a chi il lavoro lo crea e a chi il lavoro lo svolge. Giorgia Meloni mette il rilancio del Paese al centro del programma di governo di FdI, partendo dal presupposto che «la ricchezza non la crea lo Stato, ma le imprese e i lavoratori». Per questo FdI presenta una serie di proposte concrete che mettono il tessuto produttivo italiano al centro di ogni ragionamento e che si tengono ben lontane dalla tentazione del libro dei sogni. «Io voglio concentrarmi su che cosa posso tentare di fare per risollevare il Paese, senza promesse irrealizzabili», ha chiarito la leader di FdI. Meloni: «Non do per vinte le elezioni, Sono abituata a combattere» Intervistata dal Quotidiano Nazionale, Meloni ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 30 luglio 2022) Il sostegno all’economia reale, favorendo «chi lavora e chi produce», togliendo ostacoli a chi il lavoro lo crea e a chi il lavoro lo svolge. Giorgiamette il rilancio del Paese al centro del programma di governo di FdI, partendo dal presupposto che «la ricchezza non la crea lo Stato, ma le imprese e i lavoratori». Per questo FdI presenta una serie di proposte concrete che mettono il tessuto produttivo italiano al centro di ogni ragionamento e che si tengono ben lontane dalla tentazione del libro dei sogni. «Io voglio concentrarmi su che cosa posso tentare di fare per risollevare il Paese, senzairrealizzabili», ha chiarito la leader di FdI.: «Non do per vinte le elezioni,» Intervistata dal Quotidiano Nazionale,...

CarloCalenda : Psichedelico @Antonio_Tajani. I Ministri del Gov. che ha sfiduciato dovrebbero dimettersi perché sono usciti dopo l… - pdnetwork : “Nella costruzione dell’alleanza, il centrodestra è stato rapidissimo. Non c’è stata partita: Forza Italia e Lega s… - elio_vito : La matrice è chiara. Vanno ai comizi di Vox, sono amici di Putin e stringono la mano ad Orban. L'Italia democratic… - Frankf1842 : RT @ambrosimirko44: #Conte sulla #Meloni. In questo singolo intervento Conte è più diretto e oggettivo sulla Meloni di quanto sarà mai #Le… - larattaenzo79 : RT @SecolodItalia1: Meloni: «Sono abituata a combattere e non faccio promesse a vanvera» -