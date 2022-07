M5s perde pezzi: lasciano anche D'Incà e Crippa. Grillo: vinceremo nonostante gli zombie (Di sabato 30 luglio 2022) Compiange chi nel M5s non ha resistito al contagio di quelli che definisce gli "zombie" della politica, "di cui Roma è schiava", e prende a prestito un verso dell'Inno di Mameli per spronare i suoi ... Leggi su gazzettadelsud (Di sabato 30 luglio 2022) Compiange chi nel M5s non ha resistito al contagio di quelli che definisce gli "" della politica, "di cui Roma è schiava", e prende a prestito un verso dell'Inno di Mameli per spronare i suoi ...

aldotorchiaro : Forza Italia perde i liblab con uscita Brunetta, Carfagna e Gelmini. M5S imploso, è a pezzi. Lega divisa in due. In… - NuovoSud : M5s, regola dei 2 mandati:la Sicilia perde 6 big - Donato94304723 : RT @LaStampa: Elezioni, nessuna deroga al secondo mandato. Il M5s perde i suoi big: stop a Fico, Taverna e Crimi - Hipatia36538162 : RT @francofontana43: Sento in TV: “Il M5S perde pezzi: lasciano il movimento Crippa e d’Incà”. Non è così. In verità il M5S si libera di du… - NickValensi9 : RT @francofontana43: Sento in TV: “Il M5S perde pezzi: lasciano il movimento Crippa e d’Incà”. Non è così. In verità il M5S si libera di du… -