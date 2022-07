«Grazie a chi ha combattuto, ora lo farà nella precarietà»: l’elogio (ironico?) di Grillo alle “vittime” dei 2 mandati (Di sabato 30 luglio 2022) Alla fine anche Beppe Grillo omaggia i “caduti” della regola dei due mandati. E lo fa con un post sul suo blog intitolato “L’Italia si desti“. «Sapevamo fin dall’inizio di dover combattere contro zombie che avrebbero fatto di tutto per sconfiggerci o, ancor peggio, contagiarci. E così è stato: alcuni di noi sono caduti, molti sono stati contagiati. Ma siamo ancora qui, e alla fine vinceremo, perché abbiamo la forza della nostra precarietà: siamo qui per combattere, non per restare, e questa nostra diversità è spiazzante per gli zombie», esordisce Beppe. «Compiangiamo chi di noi è caduto e non ha resistito al contagio», continua il Garante, e qui probabilmente si riferisce a Luigi Di Maio, definito “Giggino ‘a cartelletta” una settimana fa. Poi arriva l’elogio dei fuoriusciti, che sembra quasi ironico: ... Leggi su open.online (Di sabato 30 luglio 2022) Alla fine anche Beppeomaggia i “caduti” della regola dei due. E lo fa con un post sul suo blog intitolato “L’Italia si desti“. «Sapevamo fin dall’inizio di dover combattere contro zombie che avrebbero fatto di tutto per sconfiggerci o, ancor peggio, contagiarci. E così è stato: alcuni di noi sono caduti, molti sono stati contagiati. Ma siamo ancora qui, e alla fine vinceremo, perché abbiamo la forza della nostra: siamo qui per combattere, non per restare, e questa nostra diversità è spiazzante per gli zombie», esordisce Beppe. «Compiangiamo chi di noi è caduto e non ha resistito al contagio», continua il Garante, e qui probabilmente si riferisce a Luigi Di Maio, definito “Giggino ‘a cartelletta” una settimana fa. Poi arrivadei fuoriusciti, che sembra quasi: ...

