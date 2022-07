Gmail ora è tutto nuovo: ecco com’è cambiato il provider mail più utilizzato di sempre (Di sabato 30 luglio 2022) Google ci ha fatto sapere del lancio di un nuovo update importante, il quale migliorerà sicuramente l’andamento dell’applicazione stessa. Ma di che cosa parliamo? Gmail riceve un update fenomenale – Computermagazine.itIl rilascio di questa patch era stato garantita diversi mesi fa, e da quel che sapevamo avrebbe riguardato propriamente l’interfaccia utente di Gmail, come anche informato tutti quelli che avrebbero potuto beneficiarne. Il nuovo design, quindi, mira a fornire una modalità di accesso rapido a Meet, Chat e Spaces, inoltre include elementi del Material Design 3. Verrà implementata su tutti gli account Google Workplace, ma c’è una particolarità per chi non volesse accettare il nuovo stile: può decidere di tornare indietro seguendo le ... Leggi su computermagazine (Di sabato 30 luglio 2022) Google ci ha fatto sapere del lancio di unupdate importante, il quale migliorerà sicuramente l’andamento dell’applicazione stessa. Ma di che cosa parliamo?riceve un update fenomenale – Computermagazine.itIl rilascio di questa patch era stato garantita diversi mesi fa, e da quel che sapevamo avrebbe riguardato propriamente l’interfaccia utente di, come anche informato tutti quelli che avrebbero potuto beneficiarne. Ildesign, quindi, mira a fornire una modalità di accesso rapido a Meet, Chat e Spaces, inoltre include elementi del Material Design 3. Verrà implementata su tutti gli account Google Workplace, ma c’è una particolarità per chi non volesse accettare ilstile: può decidere di tornare indietro seguendo le ...

