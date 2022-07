F1 GP Ungheria 2022 | qualifiche oggi in tv | canale | orario e diretta streaming

Leggi su sportface

(Di sabato 30 luglio 2022) Ledel GP dia Budapest di Formula 1 saranno visibiliin tv: ecco le informazioni su. Nel pomeriggio all’Hungaroring scatterà la nuova caccia alla pole position, prima però spazio alle prove libere 3 alle ore 13 di sabato 30 luglio. A seguire, ecco le: alle ore 16 tutto pronto per la lotta che in un’ora andrà a stabilire tutte le posizioni in griglia di partenza. Lesaranno trasmesse intv su Sky Sport Uno e Sky Sport F1, replica in chiaro su TV8 alle ore 18.30. Sportface.it, a ogni modo, vi proporrà latestuale. SEGUI LASabato 30 luglio ...