Elon Musk passa al contrattacco e fa causa a Twitter: il processo al via il 17 ottobre (Di sabato 30 luglio 2022) Continua la guerra tra Elon Musk e Twitter , dopo che il miliardario patron di Tesla si è ritirato dalla sua offerta di acquisto da 44 miliardi e il social media lo ha denunciato: secondo quanto ... Leggi su leggo (Di sabato 30 luglio 2022) Continua la guerra tra, dopo che il miliardario patron di Tesla si è ritirato dalla sua offerta di acquisto da 44 miliardi e il social media lo ha denunciato: secondo quanto ...

Profilo3Marco : RT @SkyTG24: Twitter, Elon Musk contrattacca e sporge denuncia contro il social media - Mic_Saba : Vi ricordate quando c'era Elon Musk? Gli shuttle arrivavano in orario. - SkyTG24 : Twitter, Elon Musk contrattacca e sporge denuncia contro il social media - cavicchioli : Come vi avevamo anticipato sul Cryptonomist, Elon Musk ha fatto causa a Twitter - rico6868 : @j_gufo Tra l'altro i numeri dichiarati dai social non sono verificabili. Facebook dice di avere due miliardi di ut… -