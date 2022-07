Dall’Inter arriva Lazaro, Shomurodov per il post Belotti? (Di sabato 30 luglio 2022) Dopo i malumori e l’immobilismo che regnavano da giorni, i granata tornano a far sentire la loro voce sul mercato. Dall’Inter arriva Lazaro, terzino austriaco di proprietà dei nerazzurri, in prestito secco con diritto di riscatto. Il Torino guarda anche all’attacco dove c’è da scegliere l’erede di Belotti che potrebbe essere Shoumurodov, in uscita dalla Roma. Dall’Inter arriva Lazaro: quali sono i termini dell’affare? Colpo in entrata del Torino che si assicura Dall’Inter l’esterno austriaco attraverso il prestito secco con diritto di riscatto fissato tra i cinque e i sei milioni, con i nerazzurri che pagheranno una parte dell’ingaggio del.giocatore, pari a 2 milioni. Giunto all’Inter nella stagione 2019/2020, non è riuscito a trovare spazio e di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 30 luglio 2022) Dopo i malumori e l’immobilismo che regnavano da giorni, i granata tornano a far sentire la loro voce sul mercato., terzino austriaco di proprietà dei nerazzurri, in prestito secco con diritto di riscatto. Il Torino guarda anche all’attacco dove c’è da scegliere l’erede diche potrebbe essere Shoumurodov, in uscita dalla Roma.: quali sono i termini dell’affare? Colpo in entrata del Torino che si assicural’esterno austriaco attraverso il prestito secco con diritto di riscatto fissato tra i cinque e i sei milioni, con i nerazzurri che pagheranno una parte dell’ingaggio del.giocatore, pari a 2 milioni. Giunto all’Inter nella stagione 2019/2020, non è riuscito a trovare spazio e di ...

