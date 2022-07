Amici 21, quante copie hanno venduto in totale i cantanti? (Di sabato 30 luglio 2022) Ecco i dati delle copie vendute in totale dei cantanti di Amici 21 Cosa è successo ai cantanti dopo tre mesi dalla fine di Amici 21? A rivelarlo è stato il sito All Music Italia, che ha reso noti i dati delle copie vendute in totale da Luigi Stangis, Albe, Sissi, LDA ed Alex. L’artista che ha venduto di più quest’anno è stato il vincitore di Amici 21 Luigi Stangis con ben 21 mila copie. Secondo posto per Alex che è riuscito a vendere 15 mila copie, seguito da LDA con 13 mila copie. Al quarto posto si è piazzata Sissi con 4500 copie e infine ultimo Albe con 4000. Inoltre, All Music Italia ha sottolineato che nessuno dei cantanti ... Leggi su nonsolo.tv (Di sabato 30 luglio 2022) Ecco i dati dellevendute indeidi21 Cosa è successo aidopo tre mesi dalla fine di21? A rivelarlo è stato il sito All Music Italia, che ha reso noti i dati dellevendute inda Luigi Stangis, Albe, Sissi, LDA ed Alex. L’artista che hadi più quest’anno è stato il vincitore di21 Luigi Stangis con ben 21 mila. Secondo posto per Alex che è riuscito a vendere 15 mila, seguito da LDA con 13 mila. Al quarto posto si è piazzata Sissi con 4500e infine ultimo Albe con 4000. Inoltre, All Music Italia ha sottolineato che nessuno dei...

