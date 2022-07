AMAZON PRIME VIDEO AGOSTO 2022: SAMARITAN CON SYLVESTER STALLONE, FIRST LOVE, LO SPECIALE COMICO CON MAURIZIO LASTRICO (Di sabato 30 luglio 2022) Torna l’appuntamento con le novità di AGOSTO 2022 di AMAZON PRIME VIDEO. Se vi siete persi i post sulle novità relative a Netflix e Disney+ vi basta cliccare QUI e QUI. AGOSTO per PRIME VIDEO sarà come sempre un mese ricco di novità di ogni genere. Dai film tra cui segnaliamo SAMARITAN con con la super star SYLVESTER STALLONE, Tredici Vite basato su un incredibile fatto di cronaca vera e FIRST LOVE con protagonista la star di After Fiennes Tiffin. Spazio anche a 3 produzioni originali come il reality-doc sportivo All Or Nothing che questa volta ci porterà “dentro” il mondo dell’Arsenal, la terza stagione del talent show Making The Cult e la prima del reality Cosmic ... Leggi su bubinoblog (Di sabato 30 luglio 2022) Torna l’appuntamento con le novità didi. Se vi siete persi i post sulle novità relative a Netflix e Disney+ vi basta cliccare QUI e QUI.persarà come sempre un mese ricco di novità di ogni genere. Dai film tra cui segnaliamocon con la super star, Tredici Vite basato su un incredibile fatto di cronaca vera econ protagonista la star di After Fiennes Tiffin. Spazio anche a 3 produzioni originali come il reality-doc sportivo All Or Nothing che questa volta ci porterà “dentro” il mondo dell’Arsenal, la terza stagione del talent show Making The Cult e la prima del reality Cosmic ...

