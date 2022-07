Tuttosport – «Non mi ritiro, altrimenti il calcio muore» (Di venerdì 29 luglio 2022) 2022-07-29 20:07:17 Prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Tuttosport: «Non mi ritirerò mai. Se e quando mi ritirerò, il calcio sarà morto». Sullo sfondo le meraviglie della Sardegna, in primo piano lui, Zlatan Ibrahimovic, 41 anni da compiere e una voglia matta di tornare a incidere il proprio marchio su un campo di gioco. L’attaccante del Milan campione d’Italia risponde dalle vacanze alle curiosità dei tifosi, disteso su un lettino davanti a un panorama semplicemente mozzafiato, mentre si nota chiaramente uno strumento sanitario applicato a protezione del ginocchio sinistro operato a fine giugno a Lione dal dottor Bertrand Sonnery-Cottet, lo stesso luminare con il quale Paul Pogba si consulterà per capire se intervenire o meno sul menisco lesionato. Ibra sorride e, anche se non può giocare, gli bastano due parole scambiate sui social con i ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 29 luglio 2022) 2022-07-29 20:07:17 Prendiamo con le pinze l’ultima notizia di: «Non mi ritirerò mai. Se e quando mi ritirerò, ilsarà morto». Sullo sfondo le meraviglie della Sardegna, in primo piano lui, Zlatan Ibrahimovic, 41 anni da compiere e una voglia matta di tornare a incidere il proprio marchio su un campo di gioco. L’attaccante del Milan campione d’Italia risponde dalle vacanze alle curiosità dei tifosi, disteso su un lettino davanti a un panorama semplicemente mozzafiato, mentre si nota chiaramente uno strumento sanitario applicato a protezione del ginocchio sinistro operato a fine giugno a Lione dal dottor Bertrand Sonnery-Cottet, lo stesso luminare con il quale Paul Pogba si consulterà per capire se intervenire o meno sul menisco lesionato. Ibra sorride e, anche se non può giocare, gli bastano due parole scambiate sui social con i ...

Luxgraph : Ibra: «Non mi ritiro, altrimenti il calcio muore» - piergiorgio1968 : @LucaBizzarri Almeno, e per un romanista come me non è poco, @Ignazio_LaRussa si astiene dal leggere Tuttosport. - Luxgraph : Cosa ha visto l'Ajax in Lucca che i nostri club non hanno visto? - papagonestar : @tuttosport Senza i prescritti in campo non saprà chi favore ???? - dmar1210 : @Campanelli11 Tuttosport non è buono neanche per scolarci il fritto. -

Ibra: "Non mi ritiro, altrimenti il calcio muore" Ibra sorride e, anche se non può giocare, gli bastano due parole scambiate sui social con i followers - che lui ama chiamare "believers" - per dare un segnale, di quelli che infiammano la passione ... Cosa ha visto l'Ajax in Lucca che i nostri club non hanno visto E che, guarda un poco, lo stesso ct Mancini incoraggia invece con forza perché l'importante per i giovani è giocare con continuità, non importa dove. Se poi è un club all'avanguardia come l'Ajax, ... Tuttosport EYOF: l'Under 20 azzurra in finale BANSKÁ BYSTRICA (SLOVACCHIA)- Quarto 3-0 consecutivo e accesso alla finale dell’European Youth Olympic Festival (EYOF) per la nazionale Under 20 di Michele Fanni. Oggi gli azzurrini hanno vinto con ... Malaga Open, trionfa la coppia Tapia-Sanyo Non poteva festeggiare meglio il compleanno Agustin Tapia, classe 1999 che insieme a “el Mago de San Luis” e suo compagno Sanyo Gutierrez, ha vinto la sua quinta finale nel WPT su 5 disputate; dopo ... Ibra sorride e, anche sepuò giocare, gli bastano due parole scambiate sui social con i followers - che lui ama chiamare "believers" - per dare un segnale, di quelli che infiammano la passione ...E che, guarda un poco, lo stesso ct Mancini incoraggia invece con forza perché l'importante per i giovani è giocare con continuità,importa dove. Se poi è un club all'avanguardia come l'Ajax, ... Atletico Madrid, i tifosi contro la possibilità Ronaldo: “Non lo vogliamo” BANSKÁ BYSTRICA (SLOVACCHIA)- Quarto 3-0 consecutivo e accesso alla finale dell’European Youth Olympic Festival (EYOF) per la nazionale Under 20 di Michele Fanni. Oggi gli azzurrini hanno vinto con ...Non poteva festeggiare meglio il compleanno Agustin Tapia, classe 1999 che insieme a “el Mago de San Luis” e suo compagno Sanyo Gutierrez, ha vinto la sua quinta finale nel WPT su 5 disputate; dopo ...