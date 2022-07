Traffico Roma del 29-07-2022 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 29 luglio 2022) Luceverdedalla redazione Buongiorno ben trovata in studio Sonia cerquetani già intenso ilsul Raccordo Anulare code tra Casilina e Ardeatina in carreggiata interna difficoltà sulla diramazioneSud dell’auto sole per entrare sul Raccordo Anulare verso il centro code sul tratto Urbano della A24 dall’uscita Fiorentini alla tangenziale quad e poi sulla tangenziale Tra aria e via dei Campi Sportivi direzione Stadio Olimpico coda in entrata in città sulla Flaminia e sulla Salaria file sulla via del mare e Sulla via Ostiense Tra Acilia e bitinia ed ancora sulla via Appia raccordo che via delle Capannelle Ci sono code anche sulla via Pontina all’altezza di Castelno per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it è tutto Grazie per l’attenzione un ...