Segni zodiacali | Rotture in vista: questi 4 rischiano ad agosto (Di venerdì 29 luglio 2022) agosto sarà un mese di Rotture, brutti finali e divorzi per almeno 5 Segni zodiacali. Speriamo tu non sia tra loro. Segni zodiacali (Urbanpost screenshot)agosto sarà un mese molto importante per alcuni Segni soprattutto dal punto di vista professionale, purtroppo però per altri sarà rovinoso sul piano degli affetti. Vediamo insieme quali sono i 4 a rischio, che potrebbero dare un taglio netto al loro legame d’amore. Il mese di agosto porterà le vacanze per milioni di Italiani. Questo momento equivarrà al relax e alla ricerca dell’amore per chi ancora è single. Per almeno 4 Segni zodiacali però sancirà anche una rottura definitiva dei loro rapporti di coppia. Il maggiore tempo a ... Leggi su direttanews (Di venerdì 29 luglio 2022)sarà un mese di, brutti finali e divorzi per almeno 5. Speriamo tu non sia tra loro.(Urbanpost screenshot)sarà un mese molto importante per alcunisoprattutto dal punto diprofessionale, purtroppo però per altri sarà rovinoso sul piano degli affetti. Vediamo insieme quali sono i 4 a rischio, che potrebbero dare un taglio netto al loro legame d’amore. Il mese diporterà le vacanze per milioni di Italiani. Questo momento equivarrà al relax e alla ricerca dell’amore per chi ancora è single. Per almeno 4però sancirà anche una rottura definitiva dei loro rapporti di coppia. Il maggiore tempo a ...

