Sampdoria, Quagliarella non prenderà parte all'amichevole col Besiktas: il motivo (Di venerdì 29 luglio 2022) L'attaccante della Sampdoria Quagliarella non prenderà parte all'amichevole contro il Besiktas: il motivo La Sampdoria è in viaggio verso Istanbul per disputare l'amichevole contro il Besiktas. Come appreso da SampNews24, Fabio Quagliarella non prenderà parte al match contro il bianconeri. Il capitano della Sampdoria resterà a Genova a causa di un affaticamento muscolare. L'articolo proviene da Calcio News 24.

