Sampdoria | difficoltà per Rog | sondato Tousart dell’Hertha Berlino

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 29 luglio 2022), chiestoin prestito all’Hertha. Le ultime sul centrocampista francese Lasonda nuovi profili per il centrocampo. Considerate lelegate a Marko Rog del Cagliari, il club blucerchiato ha avviato i contatti con l’Herthaper il prestito di Lucas. Come riportato da Gianluca Di Marzio, non sarà una trattativa semplice per via dell’elevato ingaggio percepito dal francese classe ’97. L'articolo proviene da Calcio News 24.