Manchester City, Bernardo Silva in uscita: Mendes l’ha proposto a Real e Barça (Di venerdì 29 luglio 2022) Il procuratore sportivo Jorge Mendes è al lavoro per trovare una sistemazione a Bernardo Silva. Il portoghese sembra infatti destinato a lasciare il Manchester City ma lo farebbe solamente per un club di eguale blasone. Secondo ‘L’Equipe‘, il futuro di Bernardo Silva potrebbe essere in Liga: Mendes l’ha infatti proposto sia al Real Madrid che al Barcellona ed attende una risposta. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 29 luglio 2022) Il procuratore sportivo Jorgeè al lavoro per trovare una sistemazione a. Il portoghese sembra infatti destinato a lasciare ilma lo farebbe solamente per un club di eguale blasone. Secondo ‘L’Equipe‘, il futuro dipotrebbe essere in Liga:infattisia alMadrid che al Barcellona ed attende una risposta. SportFace.

