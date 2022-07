Lecce, Sky: “È fatta per Di Francesco dalla Spal” (Di venerdì 29 luglio 2022) Lecce DI Francesco- Il Lecce continua il suo ritiro in vista della prossima stagione. Oggi per gli uomini di Barone lavoro aerobico e tanto spazio per il lavoro in mediana durante la partita a campo ridotto. Il Lecce è attiva sul mercato e la squadra di Barone sta prendendo sempre più forma, dopo l’acquisto di Ceesay, uno dei migliori durante il ritiro. C’è spazio anche per gli acquisti sulla fascia sinistra, infatti, dalla Spal arriverà Federico Di Francesco. L’attaccante della squadra di Ferrara era un obbiettivo dei Pugliesi già da inizio mercato, dopo varie frizioni con la Spal, si è trovato il tanto attesso accordo. Si unirà ai Pugliesi per un contratto da 3 anni, la Spal riceverà un conguaglio adesso e un altro in caso di ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 29 luglio 2022)DI- Ilcontinua il suo ritiro in vista della prossima stagione. Oggi per gli uomini di Barone lavoro aerobico e tanto spazio per il lavoro in mediana durante la partita a campo ridotto. Ilè attiva sul mercato e la squadra di Barone sta prendendo sempre più forma, dopo l’acquisto di Ceesay, uno dei migliori durante il ritiro. C’è spazio anche per gli acquisti sulla fascia sinistra, infatti,arriverà Federico Di. L’attaccante della squadra di Ferrara era un obbiettivo dei Pugliesi già da inizio mercato, dopo varie frizioni con la, si è trovato il tanto attesso accordo. Si unirà ai Pugliesi per un contratto da 3 anni, lariceverà un conguaglio adesso e un altro in caso di ...

