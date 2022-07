Il presidente del Copasir lancia l’allarme sulle “ingerenze straniere”, lettera a Fico e Casellati: “Rischio attacchi hacker come in Germania” (Di venerdì 29 luglio 2022) l’allarme sulle ingerenze straniere nei “processi democratici dei Paesi occidentali” era stato lanciato già due settimane fa, prima della crisi di governo che ha portato alla caduta dell’esecutivo guidato da Mario Draghi. A sollevare la questione era stato, in una lettera inviata ai presidenti di Camera e Senato Roberto Fico e Maria Elisabetta Alberti Casellati, era stato il presidente del Copasir Adolfo Urso che denunciava la volontà “ancora più intensa ed accentuata” di “alcuni attori statuali” di influenzare i processi democratici interni ai Paesi. Il Rischio maggiore, ha scritto, è quello di hackeraggio della posta dei parlamentari, come avvenuto in passato nel ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 29 luglio 2022)nei “processi democratici dei Paesi occidentali” era statoto già due settimane fa, prima della crisi di governo che ha portato alla caduta dell’esecutivo guidato da Mario Draghi. A sollevare la questione era stato, in unainviata ai presidenti di Camera e Senato Robertoe Maria Elisabetta Alberti, era stato ildelAdolfo Urso che denunciava la volontà “ancora più intensa ed accentuata” di “alcuni attori statuali” di influenzare i processi democratici interni ai Paesi. Ilmaggiore, ha scritto, è quello diaggio della posta dei parlamentari,avvenuto in passato nel ...

