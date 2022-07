Gp di Ungheria, a Sainz le prime libere: la Ferrari comanda (Di venerdì 29 luglio 2022) La prima sessione delle prove libere del Gran Premio di Hungaroring (in Ungheria) va alla Ferrari. E’ Carlos Sainz a correre più veloce degli altri piloti. Lo spagnolo chiude con il tempo di 1:18.750. Dietro di lui ecco il campione del mondo Max Verstappen e poi l’altra Rossa di Charles Leclerc. Va bene anche la McLaren di Norris, ma è in ombra, con difficoltà, Sergio Perez sull’altra Red Bull. Fernando Alonso ha firmato il decimo tempo, che festeggia oggi il suo 41esimo compleanno. Alle 17 la seconda sessione. (foto@ScuderiaFerrari-Twitter) Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 29 luglio 2022) La prima sessione delle provedel Gran Premio di Hungaroring (in) va alla. E’ Carlosa correre più veloce degli altri piloti. Lo spagnolo chiude con il tempo di 1:18.750. Dietro di lui ecco il campione del mondo Max Verstappen e poi l’altra Rossa di Charles Leclerc. Va bene anche la McLaren di Norris, ma è in ombra, con difficoltà, Sergio Perez sull’altra Red Bull. Fernando Alonso ha firmato il decimo tempo, che festeggia oggi il suo 41esimo compleanno. Alle 17 la seconda sessione. (foto@Scuderia-Twitter) Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina ...

SkySportF1 : ? CARLOS SAINZ IL PIU’ VELOCE IN UNGHERIA ?? Verstappen davanti a Leclerc I risultati ? - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: F1: Gp Ungheria, Sainz stacca tutti nelle prime libere - susydigennaro : RT @napolimagazine: F1: Gp Ungheria, Sainz stacca tutti nelle prime libere - rhacrsse : RT @SkySportF1: ? CARLOS SAINZ IL PIU’ VELOCE IN UNGHERIA ?? Verstappen davanti a Leclerc I risultati ? - gemin_steven98 : RT @SkySportF1: ? CARLOS SAINZ IL PIU’ VELOCE IN UNGHERIA ?? Verstappen davanti a Leclerc I risultati ? -