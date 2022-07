Giro di Polonia 2022: corsa interessante verso il finale di stagione, c’è al via Richard Carapaz (Di venerdì 29 luglio 2022) Non solo Spagna. La maggior parte del ciclismo di fine estate è incentrato in terra iberica, con la Vuelta che si appresta a partire, ma occhio anche all’appuntamento tradizionale con il Giro di Polonia, che giunge alla sua edizione numero 79. Una corsa World Tour che negli anni ha aumentato sempre più il suo valore, sia a livello di percorsi che di startlist. TAPPE Giro DI Polonia 2022 Saranno sette le frazioni e non mancheranno le difficoltà altimetriche. Non ci aspettiamo le grandi montagne, ma in ogni caso lo spettacolo in salita è assicurato. Spazio anche a volate e, novità, anche ad una cronometro di 11,8 chilometri. Tappa 1 (30/07): Kielce – Lublin (221 km) Tappa 2 (31/07): Che?m – Zamo?? (204 km) Tappa 3 (01/08): Kra?nik – Przemy?l (230 km) Tappa 4 (02/08): Lesko – Sanok (177 ... Leggi su oasport (Di venerdì 29 luglio 2022) Non solo Spagna. La maggior parte del ciclismo di fine estate è incentrato in terra iberica, con la Vuelta che si appresta a partire, ma occhio anche all’appuntamento tradizionale con ildi, che giunge alla sua edizione numero 79. UnaWorld Tour che negli anni ha aumentato sempre più il suo valore, sia a livello di percorsi che di startlist. TAPPEDISaranno sette le frazioni e non mancheranno le difficoltà altimetriche. Non ci aspettiamo le grandi montagne, ma in ogni caso lo spettacolo in salita è assicurato. Spazio anche a volate e, novità, anche ad una cronometro di 11,8 chilometri. Tappa 1 (30/07): Kielce – Lublin (221 km) Tappa 2 (31/07): Che?m – Zamo?? (204 km) Tappa 3 (01/08): Kra?nik – Przemy?l (230 km) Tappa 4 (02/08): Lesko – Sanok (177 ...

