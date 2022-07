F1, con le prove libere scatta il weekend del GP d’Ungheria, la Ferrari è all’ultima chiamata? (Di venerdì 29 luglio 2022) Se non siamo all’ultima chiamata poco ci manca in casa Ferrari. Oggi, infatti, prenderà il via il fine settimana del Gran Premio di Ungheria, tredicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022, e per la scuderia di Maranello c’è la consapevolezza che se non arriverà una vittoria sul tracciato dell’Hungaroring e, possibilmente, una doppietta, larga parte del campionato sarà ufficialmente andata, in ogni senso… Il venerdì sulla pista di Budapest, come tradizione, proporrà le prime due sessioni di prove libere. Si inizierà alle ore 14.00 con la FP1, mentre il secondo turno scatterà alle ore 17.00 per andare a completare le consuete due ore di lavoro della prima giornata. Si tratterà di due sessioni di capitale importanza, dato che da domani, secondo le previsioni meteorologiche, la pioggia potrebbe ... Leggi su oasport (Di venerdì 29 luglio 2022) Se non siamopoco ci manca in casa. Oggi, infatti, prenderà il via il fine settimana del Gran Premio di Ungheria, tredicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022, e per la scuderia di Maranello c’è la consapevolezza che se non arriverà una vittoria sul tracciato dell’Hungaroring e, possibilmente, una doppietta, larga parte del campionato sarà ufficialmente andata, in ogni senso… Il venerdì sulla pista di Budapest, come tradizione, proporrà le prime due sessioni di. Si inizierà alle ore 14.00 con la FP1, mentre il secondo turno scatterà alle ore 17.00 per andare a completare le consuete due ore di lavoro della prima giornata. Si tratterà di due sessioni di capitale importanza, dato che da domani, secondo le previsioni meteorologiche, la pioggia potrebbe ...

