F 1 | GP Ungheria - Leclerc detta il passo nelle Libere 2

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 29 luglio 2022) Ferrari protagonista anche nella seconda sessione di proveall'Hungaroring. Charlesha ottenuto la migliore prestazione fermando il cronometro sull'1:18.445 e precedendo di due decimi la McLaren di Lando Norris e l'altra F1-75 di Carlos Sainz. Ottima la sessione della McLaren che fa un ulterioreavanti anche con Daniel Ricciardo, oggi quinto alle spalle di Max Verstappen. Red Bull e Mercedes in difficoltà. La Red Bull è in difficoltà con il bilanciamento della RB18: è stato evidente quando Max e Sergio hanno provato i loro giri veloci, ma lo è stato ancora di più quando è iniziata la simulazione di gara. Nei long run, i piloti della Red Bull non sembrano avere ildella Ferrari che invece è particolarmente veloce su questa pista. Anche la Mercedes sembra avere qualche problema di troppo nel ...