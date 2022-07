Elezioni, Calenda presenta Gelmini e Carfagna: “La destra vince? Ma de che… La scelta è tra Draghi e Meloni” (Di venerdì 29 luglio 2022) Carlo Calenda presenta gli ultimi arrivi in Azione: Mariastella Gelmini e Mara Carfagna. Le due ministre uscenti del governo Draghi e storiche esponenti di Forza Italia hanno spiegato le ragione dell’addio a Silvio Berlusconi, corresponsabile assieme a Lega e M5S, secondo le due ministre azzurre, della caduta del governo presieduto da Mario Draghi. Calenda non sceglie il nodo dell’alleanza con il Pd o se sceglierà di correre da solo, ma ci tiene a ribadire: “In nessun caso non torneremo mai a lavorare con il Movimento 5 Stelle” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 29 luglio 2022) Carlogli ultimi arrivi in Azione: Mariastellae Mara. Le due ministre uscenti del governoe storiche esponenti di Forza Italia hanno spiegato le ragione dell’addio a Silvio Berlusconi, corresponsabile assieme a Lega e M5S, secondo le due ministre azzurre, della caduta del governo presieduto da Marionon sceglie il nodo dell’alleanza con il Pd o se sceglierà di correre da solo, ma ci tiene a ribadire: “In nessun caso non torneremo mai a lavorare con il Movimento 5 Stelle” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Corriere : «Oggi formalizzerò la mia candidatura con Azione di Carlo Calenda, che rappresenta a mio giudizio l’unica proposta… - fattoquotidiano : Elezioni, Conte chiude al Pd: “Fa ammucchiate con Renzi, Brunetta e Calenda. Non escludo un dialogo in futuro, ma n… - Corriere : Mara Carfagna: «Scelgo Calenda per salvare il Paese dagli estremismi. E spero in Draghi» - Ecatetriformis : RT @ottobrerosa: Come ripeto, non ho ancora mai votato per i grillini alle elezioni, ma secondo i trollini renziani e simili dovrei vergogn… - pantycat : RT @ottobrerosa: Come ripeto, non ho ancora mai votato per i grillini alle elezioni, ma secondo i trollini renziani e simili dovrei vergogn… -