Calciomercato Napoli | accordo trovato | bomber a un passo!

A Napoli il clima non è dei migliori, dopo le cessioni dei veterani e il mancato acquisto di Dybala, i tifosi partenopei si sono sentiti trascurati e in un certo senso mortificati. Difatti il club azzurro si è messo subito a lavoro per rinforzare la rosa e dare il giusto sprint a questa sessione estiva di Calciomercato. Secondo il noto giornalista sportivo di Rai Sport Ciro Venerato, l'entourage di Giacomo Raspadori avrebbe effettuato un summit col la dirigenza campana, durante il quale si sarebbe trovato un accordo di massima sul contratto. Raspadori Calciomercato Napoli La mano del gioco passa a questo punto al Ds Carnevali, che dovrà decidere o meno se aprire la trattativa con il Napoli riguardante il prezzo del cartellino del calciatore.

