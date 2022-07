ATP Umago: Sinner vola in semifinale dove sfiderà Agamenone (Di venerdì 29 luglio 2022) Buona prova di Jannik Sinner che supera in due set anche Roberto Carballes Baena e centra la sua prima semifinale della stagione. Domani affronterà nel derby azzurro Franco Agamenone, fresco vincitore di un altro derby ai quarti contro Marco Cecchinato. Sinner conquista la prima semifinale dell’anno Inizio molto positivo di Sinner che, molto più sciolto e lucido rispetto al primo set giocato due giorni fa contro Munar, riesce a giocare senza problemi il suo tennis geometrico mettendo fin da subito in difficoltà Carballes Baena. Lo spagnolo al servizio ha modo di palleggiare di più e stare nella sua zona di comfort, ma in risposta Jannik è quasi sempre in comando soprattutto grazie a una prima battuta che quando entra è garanzia di quindici (gli unici due punti concessi sulla ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 29 luglio 2022) Buona prova di Jannikche supera in due set anche Roberto Carballes Baena e centra la sua primadella stagione. Domani affronterà nel derby azzurro Franco, fresco vincitore di un altro derby ai quarti contro Marco Cecchinato.conquista la primadell’anno Inizio molto positivo diche, molto più sciolto e lucido rispetto al primo set giocato due giorni fa contro Munar, riesce a giocare senza problemi il suo tennis geometrico mettendo fin da subito in difficoltà Carballes Baena. Lo spagnolo al servizio ha modo di palleggiare di più e stare nella sua zona di comfort, ma in risposta Jannik è quasi sempre in comando soprattutto grazie a una prima battuta che quando entra è garanzia di quindici (gli unici due punti concessi sulla ...

