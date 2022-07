(Di venerdì 29 luglio 2022) Della B-Suv dell'si sa ancora ben poco, se non che sarà prodotta a Tychy e che condividerà la stessa piattaforma con le gemelle Fiat e Jeep. Una certezza, però, c'è: la piccola crossover non sicome si vocifera ormai da diversi mesi. A sgombrare il campo da qualsiasi dubbio è l'amministratore delegato del Biscione, Jean-Philippe, nel corso di una tavola rotonda organizzata con la stampa italiana. "Il nome della B-Suv non sarà. Stiamo riflettendo sulla naming strategy, abbiamo in testa il nome: sarà qualcosa di molto rispettoso della storia dell'". Ma quanto dovranno attendere gli alfisti per vedere il nuovo modello?non ha voluto fornire dettagli, ma ha precisato che sarà "probabilmente" ...

Stabilimenti Cassino e Pomigliano sono tornati competitivi . 'Nei primi sei mesi del 2022 abbiamo raggiunto gia' l'utile di tutto il 2021'. Lo ha annunciato Jean - Philippe Imparato, ceo di(gruppo Stellantis), in un incontro con la stampa. Come crescita dei ricavi netti 'siamo a livello del gruppo' e 'il nostro margine (Aoi) e' coerente con quello dei marchi premium del ...... ieri in occasione della pubblicazione dei risultati finanziari del gruppo automobilistico nel primo semestre del 2022 ha parlato anche del marchio. Carlos Tavares elogiache ... Alfa Romeo - Imparato: “La B-Suv arriverà nel 2024 e non si chiamerà Brennero” L’ad del Biscione ha fornito alcuni dettagli sulle strategie della marca per i prossimi mesi. A novembre arrivano anche la Tonale ibrida e il restyling di Stelvio e Giulia, la grande Suv è prevista ne ...L'Amministratore delegato: 'E' l'eccellenza e fa parte della nostra storia'.TORINO (ITALPRESS) - 'Ho firmato poco fa il rinnovo per la stagione ...