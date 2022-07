(Di giovedì 28 luglio 2022) Denisper i compagni è semplicemente Zak, non solo per quelli che c'erano già, anche per Paul Pogba, che nel caso dello svizzero si è adeguato al vecchio soprannome senza dargliene uno nuovo (...

Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: Zakaria fa coraggio alla Juve: “Di Maria super acquisto, siamo già grandi. E Pogba tornerà presto” - Gazzetta_it : Zakaria fa coraggio alla Juve: “Di Maria super acquisto, siamo già grandi. E Pogba tornerà presto” - la_patrizia_ : @simonevitali85 Vero ma tra lui e Zakaria ci sono 3 spanne di differenza (Zak sta sotto). Infatti per ora pensano d… - tizianorosadoni : @Gianpaolo_5 @raffaeledegru Tek, Danilo, Bonucci, Bremer, Sandro, Zakaria, Locatelli, Pogba, Di Maria, Chiesa, Vlah… -

Denisper i compagni è semplicemente Zak, non solo per quelli che c'erano già, anche per Paul Pogba, che nel caso dello svizzero si è adeguato al vecchio soprannome senza dargliene uno nuovo