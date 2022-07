WWE | Seth Rollins dovrebbe lottare a SummerSlam | l’avversario sarà la prima grossa sorpresa di Triple H?

(Di giovedì 28 luglio 2022) Nella giornata di ieri la WWE ha annunciato la cancellazione del match trae Riddle previsto per. In chiave storyline la cancellazione dipende dall’infortunio patito da “The Original Bro” a causa del brutale attacco subito per mano dia Raw. La reale ragione del cambio di programma non è chiara, con l’atteso match tra i due chea questo punto slittare a Clash At The Castle in Galles. Tuttavia è probabile che “The Drip God” abbia comunque un match aed è qui che potrebbe inserirsi lagrandediH, da quando è diventato head booker.H sceglieràdi? Il date certo è che a ...

Nella giornata di ieri la WWE ha annunciato la cancellazione del match tra Seth Rollins e Riddle previsto per SummerSlam. In chiave storyline la cancellazione dipende dall'infortunio patito da "The Or ...
Seth Rollins and Triple H's interaction on Twitter yesterday should make interesting reading for WWE fans. WWE announced yesterday that Seth Rollins v Riddle won't take place at SummerSlam, with ...