Viabilità Roma Regione Lazio del 28-07-2022 ore 12:30 (Di giovedì 28 luglio 2022) Viabilità DEL 28 LUGLIO 2022 ORE 12:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. APRIAMO CON LA Viabilità DEL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SEGNALIAMO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LE USCITE PER LA LAURENTINA E LA TUSCOLANA. PER QUANTO RIGUARDA I LAVORI CON IMPATTO SULLA Viabilità, RICORDIAMO CHE SONO PARTITI I CANTIERI SULLA VIA PONTINA, SIA IN FASCIA DIURNA CHE NOTTURNA, PER LA MANUTENZIONE AI CARTELLI PUBBLICITARI IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE. TUTTO QUESTO NEL TRATTO COMPRESO TRA CASTEL DI DECIMA E BORGO PIAVE. I LAVORI PROSEGUIRANNO FINO AL 12 AGOSTO. SUL SITO TUTTE LE INFORMAZIONI DELLA NOTIZIA. PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO CHE ASTRAL È SUBENTRATA AD ATAC NELLA GESTIONE DELLE ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 28 luglio 2022)DEL 28 LUGLIOORE 12:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. APRIAMO CON LADEL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SEGNALIAMO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LE USCITE PER LA LAURENTINA E LA TUSCOLANA. PER QUANTO RIGUARDA I LAVORI CON IMPATTO SULLA, RICORDIAMO CHE SONO PARTITI I CANTIERI SULLA VIA PONTINA, SIA IN FASCIA DIURNA CHE NOTTURNA, PER LA MANUTENZIONE AI CARTELLI PUBBLICITARI IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE. TUTTO QUESTO NEL TRATTO COMPRESO TRA CASTEL DI DECIMA E BORGO PIAVE. I LAVORI PROSEGUIRANNO FINO AL 12 AGOSTO. SUL SITO TUTTE LE INFORMAZIONI DELLA NOTIZIA. PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO CHE ASTRAL È SUBENTRATA AD ATAC NELLA GESTIONE DELLE ...

