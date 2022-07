RaiTre : 'È normale che esista la paura, in ogni uomo. L’importante è che sia accompagnata dal coraggio' Il #19luglio 1992… - sardanews : Ucciso dal compagno di cella, pm dispone autopsia - Sardegna - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Remzije Veseli, la donna di 45 anni ferita da Salvatore Stefano Solazzo che si è suicidato dopo aver ucciso il suo fidanzato t… - LauraGi63815697 : RT @Ecatetriformis: Nuove prove di crimini di guerra da parte delle forze speciali britanniche sono state riportate in tribunale. Dal 201… - fanpage : Remzije Veseli, la donna di 45 anni ferita da Salvatore Stefano Solazzo che si è suicidato dopo aver ucciso il suo… -

Agenzia ANSA

La salma di Graziano Piana, il detenuto sassaresea colpi di sgabellocompagno di cella nel carcere di Bancali la notte tra martedì e mercoledì, è stata trasferita questa mattina dall'ospedale Santissima Annunziata all'Istituto di medicina ...'Ti amo leone, sei la mia vita a presto fuori': questo era, per il ragazzo di quasi 15 anni che haa coltellate la madre Valentina Giunta , il padre . Tanto da tatuarsi un cucciolo di leone sul braccio. Proprio questo sentimento di ammirazione e infinito affetto per il papà in carcere per ... Ucciso dal compagno di cella, pm dispone autopsia - Cronaca La salma di Graziano Piana, il detenuto sassarese ucciso a colpi di sgabello dal compagno di cella nel carcere di Bancali la notte tra martedì e mercoledì, è stata trasferita questa mattina dall'osped ...«Ti amo leone, sei la mia vita a presto fuori»: questo era, per il ragazzo di quasi 15 anni che ha ucciso a coltellate la madre Valentina Giunta, il padre. Tanto da tatuarsi un ...