Sebastian Vettel - Gli highlights della sua carriera in F 1 - FOTO

(Di giovedì 28 luglio 2022)lascia la Formula 1 al terminestagione. Il quattro volte campione del mondo tedesco ha corso per BMW Sauber, Toro Rosso, Red Bull, Ferrari e Aston Martin. In questa galleriagrafica, riviviamo i momenti salientisua

Al nativo di Heppenheim non è riuscita la magia di mettere le mani sul titolo iridato con la Scuderia di Maranello, anche a causa di qualche errore personale (su tutti quello in Germania nel 2018, ...La Formula 1 perde un quattro volte campione del mondo., in questa stagione alla guida della Aston Martin , ha comunicato la decisione di ritirarsi al termine del Mondiale 2022. Un annuncio a sorpresa per il 35enne , che con un video su ...Vettel ha comunicato che chiuderà la sua esperienza nel circus al termine della stagione 2022 attraverso un emozionante video.Il quattro volte campione del mondo ha annunciato il ritiro dalla Formula 1 a fine stagione. Riviviamo i momenti più belli della carriera sfogliando l'album dei ricordi ...