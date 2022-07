Rennes | si avvicina un difensore del Tottenham

(Di giovedì 28 luglio 2022) Non solo Theate, ilsi muove per un altro: stando alla stampa francese, è sempre più vicino Joe Rodon del,...

BERNIELASTONE : RT @LeBombeDiVlad: ???? #Bologna, si avvicina la cessione di #Theate al #Rennes: i rossoblu hanno già individuato il sostituto ?? Le ultime #… - LeBombeDiVlad : ???? #Bologna, si avvicina la cessione di #Theate al #Rennes: i rossoblu hanno già individuato il sostituto ?? Le ulti… -

TUTTO mercato WEB

... Adjapong (1998, DIF, Bari, Parma, p), Ayhan (1994, DIF, Galatasaray, Wolfsburg,, Monza, ... 11:56 - Filip Djuricic sialla Salernitana: proposto un quadriennale. 11:15 - Endri Zenelaj (...Sisempre più il momento dell'arrivo in Italia di Kim Min - jae, difensore del Fenerbahce. Il ... Battuta la concorrenza delCon il Fenerbahce non ci sarà invece da trattare: il Napoli ... TOP NEWS ore 20 - Milan, De Keteleare si avvicina. Atalanta chiede controanalisi per Palomino Si conclude oggi l'avventura di Arthur Theate al Bologna: il difensore belga sta effettuando le visite con il Rennes, rivela Sky. Perso Kim, il club francese ha virato con forza sul centrale del felsi ...Come riportato dall'esperto di calciomercato Sacha Tavolieri, il Rennes avrebbe alzato l'offerta per il cartellino di Arthur Theate. L'offerta, di ...