Pentathlon moderno, Mondiali 2022: Cicinelli, Parisi e Colasanti si fermano in semifinale (Di giovedì 28 luglio 2022) Ai Mondiali Senior 2022 di Pentathlon moderno si è fermata in semifinale l’avventura dei tre azzurri in gara. Non ci saranno italiani nella finale in programma sabato 30 luglio ad Alessandria di Egitto. Tanti rimpianti soprattutto per Matteo Cicinelli e Giuseppe Mattia Parisi (Carabinieri), primi degli esclusi rispettivamente con il dodicesimo posto (1169) e tredicesimo (1156). Più distante, invece, Alessandro Colasanti (Carabinieri) nella semifinale A con la diciassettesima posizione e 1090 punti. “Nonostante la delusione per il risultato che non ci fa giustizia, rimane la soddisfazione per aver visto delle prestazioni importanti che dimostrano quanto siano cresciuti questi ragazzi”, le parole del Direttore Tecnico Andrea ... Leggi su sportface (Di giovedì 28 luglio 2022) AiSeniordisi è fermata inl’avventura dei tre azzurri in gara. Non ci saranno italiani nella finale in programma sabato 30 luglio ad Alessandria di Egitto. Tanti rimpianti soprattutto per Matteoe Giuseppe Mattia(Carabinieri), primi degli esclusi rispettivamente con il dodicesimo posto (1169) e tredicesimo (1156). Più distante, invece, Alessandro(Carabinieri) nellaA con la diciassettesima posizione e 1090 punti. “Nonostante la delusione per il risultato che non ci fa giustizia, rimane la soddisfazione per aver visto delle prestazioni importanti che dimostrano quanto siano cresciuti questi ragazzi”, le parole del Direttore Tecnico Andrea ...

Elena Micheli (Carabinieri), Maria Beatrice Mercuri (Fiamme Oro) e Maria Lea Lopez (Carabinieri) conquistano il pass per le semifinali dei Mondiali Senior di Pentathlon Moderno , che si stanno svolgendo ad Alessandria d'Egitto. Sono dunque tre su quattro le azzurre che approdano alle fasi conclusive, esclusa soltanto Francesca Tognetti (Carabinieri). Si è ... Montecchia e Rinaudo quinte in staffetta iridata pentathlon ROMA " Ludovica Montecchia (Aeronautica Militare) e Alice Rinaudo (Fiamme Oro) hanno chiuso al quinto posto la staffetta femminile ai Mondiali Senior di Pentathlon Moderno, in corso ad Alessandria d'Egitto. La coppia azzurra è stata protagonista di un'ottima prestazione, chiudendo con 1246 punti finali. La vittoria è andata alla coppia di casa, ... Tiburno.tv GUIDONIA – Pentatlon Moderno, Simone Cavallaro è campione italiano Fino a tre anni praticava il nuoto, poi ha scoperto attitudini sconosciute cimentandosi in nuove diverse discipline come la scherma, l'equitazione, la corsa e il tiro a segno con la pistola. Così oggi ...