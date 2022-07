Omicidio Vassallo, 9 indagati per la morte del sindaco di Pollica (Di giovedì 28 luglio 2022) Tra gli indagati figurano anche tre carabinieri. Angelo Vassallo, noto come "il sindaco pescatore" fu ucciso la notte del 5 settembre 2010 a colpi di pistola Leggi su ilgiornale (Di giovedì 28 luglio 2022) Tra glifigurano anche tre carabinieri. Angelo, noto come "ilpescatore" fu ucciso la notte del 5 settembre 2010 a colpi di pistola

Agenzia_Ansa : Nove indagati per l'omicidio del sindaco di Pollica Angelo Vassallo: tre carabinieri, quattro imprenditori e due es… - fattoquotidiano : OMICIDIO VASSALLO Nove indagati per la morte del 'sindaco pescatore' che non si era piegato alla camorra [LEGGI] - ilpost : Ci sono 8 nuovi indagati per l’omicidio del sindaco di Pollica Angelo Vassallo, avvenuto nel 2010 - cronachecampane : Omicidio Vassallo, le intercettazioni che incastrano 'la squadra' #primopiano - levrierog : RT @Agenzia_Ansa: Nove indagati per l'omicidio del sindaco di Pollica Angelo Vassallo: tre carabinieri, quattro imprenditori e due esponent… -