Non solo cinghiali | a Roma arrivano le vespe orientali | ‘Attirate dai rifiuti’

Roma. Pensavano di averle viste tutte invece la fauna della Capitale continua a sorprenderci e ad arricchirsi. Dopo i cinghiali, — dei quali tanto si è discusso e si continua a fare — le tartarughe azzannatrici e i serpenti, ecco che arrivano a Roma anche le vespe orientali. Attirate anch' essa dai rifiuti, sono state rinvenute all'interno di un condominio. Leggi anche: Roma, allarme in una scuola: trovato serpente nel giardino vespe orientali a Roma: il ritrovamento Il ritrovamento di questa specie di vespe è stato effettuato nel quartiere capitolino di Monteverde. Al ritorno dalle vacanze una donna ha trovati questi insoliti animali e, come riportato anche da Repubblica, ha pensato bene di ...

