Napoli, sul Lungomare Caracciolo sequestrati ormeggi abusivi (Di giovedì 28 luglio 2022) La Guardia Costiera è intervenuta contro i fenomeni di abusivismo sul demanio marittimo nello specchio d’acqua antistante la zona di Mergellina, della rotonda Diaz e presso il molo sottostante la “colonna spezzata”. Ieri mattina gli agenti del Commissariato San Ferdinando con personale della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Napoli – Nucleo PG e Leggi su 2anews (Di giovedì 28 luglio 2022) La Guardia Costiera è intervenuta contro i fenomeni dismo sul demanio marittimo nello specchio d’acqua antistante la zona di Mergellina, della rotonda Diaz e presso il molo sottostante la “colonna spezzata”. Ieri mattina gli agenti del Commissariato San Ferdinando con personale della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di– Nucleo PG e

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @sscnapoli, prevista domani la firma di #Kim sul contratto: c'è la clausola rescissoria ?? - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | Alcuni dettagli sul contratto di #Kim con il @sscnapoli - _simonebrescia_ : @sslansia La Roma la vedo sopra solo se prende wijnaldum il Napoli non lo vedo proprio, probabilmente perderà anche… - WarmenBent : Fanno ridere i tifosi del #Napoli che davvero hanno cullato il sogno #CristianoRonaldo. Ovviamente non c'è neanche… - GriClaudia : @huchukato A Napoli in farmacia me la fanno, mi conoscono. A Roma no. A volte faccio la scorta ma l'ultima volta av… -