Mondiali Qatar 2022, Collin Martin tra sogni e timori: “Lì l’omosessualità è un crimine” (Di giovedì 28 luglio 2022) Giocare un mondiale è il sogno di tutti i calciatori. C’è però chi ha un po’ paura a farlo. Si tratta di Collin Martin, centrocampista statunitense che ha rivelato di essere omosessuale nel 2018. Fino a qui niente di strano se non fosse per il fatto che i prossimi Mondiali di calcio si svolgeranno in Qatar, paese non troppo incline ai diritti LGBT. Collin con la maglia dei San Diego LoyalIl coming out e gli attestati di solidarietà Il centrocampista, che ora gioca nel San Diego Loyal dopo un passato nel Washington DC e nel Minnesota, ha raccontato la sua esperienza. “Non pensavo che la mia storia sarebbe finita in prima pagina. Quando ho scelto di fare coming out ero un po’ ansioso. Avevo paura della reazione di colleghi e tifosi ma è andato tutto bene. Non pensavo di ricevere così tanti attestati di ... Leggi su luce.lanazione (Di giovedì 28 luglio 2022) Giocare un mondiale è il sogno di tutti i calciatori. C’è però chi ha un po’ paura a farlo. Si tratta di, centrocampista statunitense che ha rivelato di essere omosessuale nel 2018. Fino a qui niente di strano se non fosse per il fatto che i prossimidi calcio si svolgeranno in, paese non troppo incline ai diritti LGBT.con la maglia dei San Diego LoyalIl coming out e gli attestati di solidarietà Il centrocampista, che ora gioca nel San Diego Loyal dopo un passato nel Washington DC e nel Minnesota, ha raccontato la sua esperienza. “Non pensavo che la mia storia sarebbe finita in prima pagina. Quando ho scelto di fare coming out ero un po’ ansioso. Avevo paura della reazione di colleghi e tifosi ma è andato tutto bene. Non pensavo di ricevere così tanti attestati di ...

amnestyitalia : Ministro @guerini_lorenzo, i 560 soldati italiani che, in base a quella che ha definito 'diplomazia militare', gara… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MONDIALI - ONG: 'In Qatar servono più lavoratori nell'hospitality' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MONDIALI - ONG: 'In Qatar servono più lavoratori nell'hospitality' - susydigennaro : RT @napolimagazine: MONDIALI - ONG: 'In Qatar servono più lavoratori nell'hospitality' - napolimagazine : MONDIALI - ONG: 'In Qatar servono più lavoratori nell'hospitality' -