Migranti: in 350 e un cadavere in tre sbarchi nel Siracusano (Di giovedì 28 luglio 2022) Sono 350 i Migranti giunti nelle coste Siracusane nelle ultime ore. Su un'imbarcazione c'era anche una vittima. Gli sbarchi sono stati tre: due a Portopalo di Capo Passero e uno ad Augusta.

