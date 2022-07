Mediaset anticipa la partenza dei programmi di approfondimento. Ora è ufficiale. D’Urso resta al 5 settembre (Di giovedì 28 luglio 2022) I volti di Rete4 L’informazione Mediaset accelera la ripartenza in in vista dell’election day del 25 settembre. Come DM anticipato i talk di Rete 4 ripartono già a fine agosto mentre niente da fare per l’anticipo di Pomeriggio Cinque. Il rientro di Barbara D’Urso rimane confermato per lunedì 5 settembre. Ecco un recap degli appuntamenti informativi Mediaset delle prossime settimane. Su Retequattro, in prima serata: “Zona Bianca”: in onda il lunedì ed il giovedì. Da domenica 28 agosto riprende la nuova stagione; “Controcorrente – Prima Serata”: il mercoledì, a cui si aggiungono cinque speciali il 2, il 9, il 16, il 21 e il 23 agosto. Prosegue l’appuntamento quotidiano in access prime-time; “Dritto e Rovescio”: torna da giovedì 25 agosto; “Quarta Repubblica”: torna ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 28 luglio 2022) I volti di Rete4 L’informazioneaccelera la riin in vista dell’election day del 25. Come DMto i talk di Rete 4 ripartono già a fine agosto mentre niente da fare per l’anticipo di Pomeriggio Cinque. Il rientro di Barbararimane confermato per lunedì 5. Ecco un recap degli appuntamenti informatividelle prossime settimane. Su Retequattro, in prima serata: “Zona Bianca”: in onda il lunedì ed il giovedì. Da domenica 28 agosto riprende la nuova stagione; “Controcorrente – Prima Serata”: il mercoledì, a cui si aggiungono cinque speciali il 2, il 9, il 16, il 21 e il 23 agosto. Prosegue l’appuntamento quotidiano in access prime-time; “Dritto e Rovescio”: torna da giovedì 25 agosto; “Quarta Repubblica”: torna ...

Breaking24_7 : RT @milanomagazine: Mediaset rafforza il suo impegno per raccontare la campagna elettorale dei partiti politici e delle coalizioni, in vist… - milanomagazine : Mediaset rafforza il suo impegno per raccontare la campagna elettorale dei partiti politici e delle coalizioni, in… - UfficialeY : RT @QuiMediaset_it: L'informazione #Mediaset anticipa le ripartenze dei programmi di approfondimento per seguire le prossime elezioni polit… - infoitcultura : Mediaset anticipa le ripartenze dei programmi di approfondimento - 361_magazine : -