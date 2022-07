FedericoSaltato : @musagete10 Non capisco perché una rosa da 79 punti cosi all’improvviso ne abbia persi 20 che tutti la danno a lott… - FabioSgalippa : @spideylazio Dai ragazzi giocavano con le zavorre ai piedi, la preparazione di Sarri è massacrante , lo dicono tutti, Avanti Lazio!! - sportli26181512 : Lazio, Sarri striglia i suoi: 'Non andiamo da nessuna parte con questa presunzione': Sarri non ha digerito il KO di… - LALAZIOMIA : Lazio, Sarri striglia i suoi: 'Non andiamo da nessuna parte con questa presunzione' - 45acpjoe : RT @TonyTLS1900: La difesa inguardabile e #Sarri che striglia la squadra e sbotta:' Mai più una #Lazio così ' Resta la prodezza straordina… -

Commenta per primonon ha digerito il KO di ieri. Dopo la sconfitta 4 - 1 in amichevole contro il Genoa, neo retrocesso in Serie B, il tecnico ha strigliato la squadra. Ad averlo maggiormente deluso però non è il ...Dopo il k.o. per 4 - 1 contro il Genoa,avrebbe strigliato la sua squadra nello spogliatoio A Maurizionon è per nulla piaciuto l'atteggiamento della suanell'amichevole persa contro il Genoa. Un pesante 4 - 1 che ha messo in evidenza i vecchi difetti del reparto difensivo nonostante sia ...Sanchez, tutti lo chiedono ma nessuno lo vuole Alexis Sanchez è arrivato ai titoli di coda con l'Inter. Dopo gli arrivi di Lukaku e Mkhitaryan, non c'è più ...Milan-Bruges, prossime ore decivise Negli ultimi giorni, il Milan ha alzato l'offerta per il giovane talento belga e sta aspettando un riscontro positivo da p ...