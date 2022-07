La piccola Diana Pifferi «è morta di stenti dopo 5 giorni di agonia» (Di giovedì 28 luglio 2022) In attesa di quelli definitivi – che saranno resi noti nel corso delle prossime settimane -, le prime indicazioni che arrivano dai risultati dell’autopsia eseguita sul corpo della piccola Diana Pifferi confermano in toto le ricostruzioni fatte dalla Procura nei giorni scorsi. dopo aver interrogato la madre Alessia Pifferi – oltre i parenti e i vicini – gli esami autoptici hanno evidenziato come la bambina di soli 18 mesi sia morte di stenti dopo 5 lunghissimi giorni di agonia. Lì, in quella casa di Ponte Lambro dove era stata lasciata sola. Diana Pifferi è morta di stenti dopo 5 giorni di agonia Una ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 28 luglio 2022) In attesa di quelli definitivi – che saranno resi noti nel corso delle prossime settimane -, le prime indicazioni che arrivano dai risultati dell’autopsia eseguita sul corpo dellaconfermano in toto le ricostruzioni fatte dalla Procura neiscorsi.aver interrogato la madre Alessia– oltre i parenti e i vicini – gli esami autoptici hanno evidenziato come la bambina di soli 18 mesi sia morte di5 lunghissimidi. Lì, in quella casa di Ponte Lambro dove era stata lasciata sola.didiUna ...

