Intervista a Carmela Pappalardo | una scrittrice e una donna coraggiosa

Si intitola Tutta colpa delle bollicine il bel romanzo d'amore scritto dalla fervida penna della siciliana Carmela Pappalardo. Di questo e di altro ancora ci ha parlato la scrittrice dall'animo gentile, romantico ma anche combattivo. Carmela, presentati ai nostri lettori con pregi, vizi e virtù… Pregi, vizi e virtù? Questa domanda mi fa sorridere perché sono molto severa a riguardo con me stessa. Un vizio è quello che, diventando grande con la conoscenza di tante verità, non ho paura di sfidare la vita senza correre inutili rischi, di giocare con il destino a volte allegro a volte no. Un pregio essere me stessa correndo il rischio di non piacere. Virtù,la capacità di pazientare. Oggi ti stiamo apprezzando per Tutta colpa delle bollicine, quale è stata la sua genesi? Tutta colpa delle bollicine ha origine da una delle ...

