Giorgia vs Giorgia, il duello social tra la cantante e la leader di Fratelli d'Italia (Di giovedì 28 luglio 2022) AGI - Botta e risposta via social tra la cantante Giorgia e la leader di FdI, Giorgia Meloni. Ad 'attaccare' è la nota artista e vincitrice di Sanremo, che su una storia postata su Instagram ha scritto: "Anche io sono Giorgia ma non rompo i c... a nessuno". Impossibile equivocare chi fosse l'oggetto dell'improperio, anche in virtù di fortunati tormentoni legati alla leader di FdI, tanto che dopo qualche ora non è mancata la risposta di quest'ultima, la quale ha scritto, sempre in una storia su Instagram: "Trovo che la voce di Giorgia sia straordinaria. La ascolto volentieri, da sempre, senza essere costretta a farlo. Così come lei non è costretta ad ascoltare me se non le piaccio. È ... Leggi su agi (Di giovedì 28 luglio 2022) AGI - Botta e risposta viatra lae ladi FdI,Meloni. Ad 'attaccare' è la nota artista e vincitrice di Sanremo, che su una storia postata su Instagram ha scritto: "Anche io sonoma non rompo i c... a nessuno". Impossibile equivocare chi fosse l'oggetto dell'improperio, anche in virtù di fortunati tormentoni legati alladi FdI, tanto che dopo qualche ora non è mancata la risposta di quest'ultima, la quale ha scritto, sempre in una storia su Instagram: "Trovo che la voce disia straordinaria. La ascolto volentieri, da sempre, senza essere costretta a farlo. Così come lei non è costretta ad ascoltare me se non le piaccio. È ...

