Fra le accuse, duplice omicidio a Grumo Appula dieci anni fa: due arresti, in Italia ed in Germania Carabinieri (Di giovedì 28 luglio 2022) Di seguito un comunicato diffuso dai Carabinieri: I Carabinieri del Comando Provinciale di Bari, con la collaborazione del personale del Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Bari su richiesta della locale di Direzione Distrettuale Antimafia, nella quale vengono riconosciuti gravi indizi di colpevolezza nel procedimento a carico di due soggetti indagati, in concorso tra loro, per duplice omicidio, porto e detenzione illegale di armi, aggravati dal metodo mafioso. Secondo l'impostazione accusatoria accolta dal Gip (fatta salva la valutazione nelle fasi successive con il contributo della difesa), gli indagati cl. 1979 e cl. 1983, nel pomeriggio del 21 gennaio 2012, in pieno centro nel comune di ...

