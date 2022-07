F1, Lewis Hamilton: “La macchina è affidabile e cresce, ma per vincere servirà anche altro…” (Di giovedì 28 luglio 2022) Lewis Hamilton si presenta carico e fiducioso ai nastri di partenza del fine settimana del Gran Premio di Ungheria, tredicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. Sul tracciato dell’Hungaroring il sette volte campione del mondo cercherà di chiudere in bellezza la sua prima parte di campionato, con due chiari obiettivi: proseguire la striscia aperta di podi (4) e, perchè no, trovare il primo successo stagionale in uno dei suoi territori di caccia preferiti. Sulla pista di Budapest, infatti, il “Re Nero” ha vinto in ben otto occasioni e, quindi, può mettere il suo nome tra quello dei favoriti quasi per default. Un motivo ulteriore per ben sperare e concludere nuovamente davanti al suo vicino di box George Russell. Vedremo da domani con le prime due sessioni di prove libre, come si snoderà il suo weekend che anticiperà le vacanze agostane. Per ... Leggi su oasport (Di giovedì 28 luglio 2022)si presenta carico e fiducioso ai nastri di partenza del fine settimana del Gran Premio di Ungheria, tredicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. Sul tracciato dell’Hungaroring il sette volte campione del mondo cercherà di chiudere in bellezza la sua prima parte di campionato, con due chiari obiettivi: proseguire la striscia aperta di podi (4) e, perchè no, trovare il primo successo stagionale in uno dei suoi territori di caccia preferiti. Sulla pista di Budapest, infatti, il “Re Nero” ha vinto in ben otto occasioni e, quindi, può mettere il suo nome tra quello dei favoriti quasi per default. Un motivo ulteriore per ben sperare e concludere nuovamente davanti al suo vicino di box George Russell. Vedremo da domani con le prime due sessioni di prove libre, come si snoderà il suo weekend che anticiperà le vacanze agostane. Per ...

