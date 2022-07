F1, GP Ungheria 2022, Verstappen: “La Ferrari sarà forte qui, ma voglio solo vincere” (Di giovedì 28 luglio 2022) “Penso sarà un po’ più dura per noi nella prestazione sul giro secco, penso che la Ferrari sarà molto forte qui: lo sono stati tutto l’anno, ma qui credo ancora di più. Però vediamo, non sappiamo come sarà il meteo, quanta pioggia cadrà e sono fattori che potrebbero condizionare. Il vantaggio in termini di punti non mi interessa, non ci si può rilassare: voglio solo vincere più gare come team“. Così Max Verstappen nella conferenza stampa alla viglia del Gran Premio dell’Ungheria di Formula 1. La notizia del giorno riguarda il ritiro di Sebastian Vettel a fine stagione. “Non è mai bello quando arriva un momento come questo – sottolinea il pilota della Red Bull – ma è importante che ora si goda la vita in famiglia”. ... Leggi su sportface (Di giovedì 28 luglio 2022) “Pensoun po’ più dura per noi nella prestazione sul giro secco, penso che lamoltoqui: lo sono stati tutto l’anno, ma qui credo ancora di più. Però vediamo, non sappiamo comeil meteo, quanta pioggia cadrà e sono fattori che potrebbero condizionare. Il vantaggio in termini di punti non mi interessa, non ci si può rilassare:più gare come team“. Così Maxnella conferenza stampa alla viglia del Gran Premio dell’di Formula 1. La notizia del giorno riguarda il ritiro di Sebastian Vettel a fine stagione. “Non è mai bello quando arriva un momento come questo – sottolinea il pilota della Red Bull – ma è importante che ora si goda la vita in famiglia”. ...

