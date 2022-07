Corea del Nord, Kim: deterrenza nucleare contro Seul e gli Usa (Di giovedì 28 luglio 2022) Il leader NordCoreano Kim Jong - un è pronto a mobilitare il deterrente nucleare minacciando di "eliminare" la Corea del Sud e dicendosi pronto a combattere qualsiasi battaglia con gli Stati Uniti, ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 28 luglio 2022) Il leaderno Kim Jong - un è pronto a mobilitare il deterrenteminacciando di "eliminare" ladel Sud e dicendosi pronto a combattere qualsiasi battaglia con gli Stati Uniti, ...

