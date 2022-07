Centrodestra | Berlusconi | ' esito vertice non sarà messo in discussione' **

(Di giovedì 28 luglio 2022) Roma, 28 lug (Adnkronos) - L'deldi centrodestra potrebbe essereindalla scelta dei candidati premier? "No, non credo perché io lì rappresento l'esperienza, la saggezza, vorrei dire anche la coerenza". Lo ha detto Silvioa Zona bianca.

...politica e del vertice didi ieri in cui ha vinto la linea di Meloni sulla premiership: il nome sarà scelto dal partito che prenderà più voti. E in tarda serata, Silvio...inoltre ha spiegato: 'Inizio una campagna elettorale che vorrei fare in prima persona, ... per portare Forza Italia a essere la colonna principale del. Soltanto noi come colonna ...Silvio Berlusconi rimescola le carte all'interno della coalizione di centrodestra. Il Cav ai microfoni di "Zona bianca" su Rete 4 ha dichiarato: «Sarà Forza Italia a indicare il premier perché io ...Roma, 28 lug Nel programma elettorale del centrodestra è prevista una norma "sui cambi di casacca: si va a casa. Nella prossima legislatura sarà legge". Lo ha d ...