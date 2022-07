Calciomercato, è arrivata la conferma: un campione d’Europa al Napoli! (Di giovedì 28 luglio 2022) Dopo aver finalizzato l’acquisto del difensore Kim, il Napoli continua a cercare profili adatti per rendere la rosa in grado di competere per le prime posizioni del campionato. Uno dei giocatori individuati dai partenopei è Giacomo Raspadori, attaccante di proprietà del Sassuolo che nello scorso europeo è diventato campione con la nazionale di Roberto Mancini. A parlare di questo interessamento del Napoli è stato il ds del Sassuolo Carnevali in un’intervista a Sky sport, nella quale ha parlato della situazione del gioiellino neroverde. Raspadori Napoli Sassuolo Il direttore sportivo ha dichiarato che: ”Raspadori è ambizioso? Abbiamo già fatto una cessione importante e a gennaio abbiamo ceduto Boga, quindi non abbiamo bisogno di vendere, anche se frenare un calciatore che ha ambizioni non è semplice. Raspadori ha una richiesta dal Napoli, vediamo come finirà ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 28 luglio 2022) Dopo aver finalizzato l’acquisto del difensore Kim, il Napoli continua a cercare profili adatti per rendere la rosa in grado di competere per le prime posizioni del campionato. Uno dei giocatori individuati dai partenopei è Giacomo Raspadori, attaccante di proprietà del Sassuolo che nello scorso europeo è diventatocon la nazionale di Roberto Mancini. A parlare di questo interessamento del Napoli è stato il ds del Sassuolo Carnevali in un’intervista a Sky sport, nella quale ha parlato della situazione del gioiellino neroverde. Raspadori Napoli Sassuolo Il direttore sportivo ha dichiarato che: ”Raspadori è ambizioso? Abbiamo già fatto una cessione importante e a gennaio abbiamo ceduto Boga, quindi non abbiamo bisogno di vendere, anche se frenare un calciatore che ha ambizioni non è semplice. Raspadori ha una richiesta dal Napoli, vediamo come finirà ...

