Accademia ungherese contro Orban | ' le razze non esistono'

(Di giovedì 28 luglio 2022) Continua a far polemica il discorso del premierViktorpronunciato il weekend scorso in Romania, nel quale il capo del governo di Budapest si scagliavala "razza mista". A ...

Agenzia ANSA

A rivoltarsi contro il primo ministro magiaro sono i membri dell'Accademia delle Scienze che in una petizione online si dicono "scioccati" dalle affermazioni di Orban. "La razza umana è una, quindi l'idea delle razze umane e della loro mescolanza è biologicamente viziata, il riferimento politico ad esse riporta un'ideologia storicamente fallita e disastrosa".