Videogiochi in Uscita: 28 e 29 Luglio 2022 (Di mercoledì 27 luglio 2022) Luglio 2022 sta volgendo al termine, e lo fa con le ultime uscite Videogiochi del mese, la cui lista è riportata a seguire, nella quale spicca una manciata di titoli interessanti, scopriamo insieme di cosa si tratta. Giovedì 28 Luglio Si parte con domani, che vedrà l’Uscita di titoli di un certo spessore come Digimon Survive, la nuova espansione di The Sims 4 ed una serie di indie interessanti. Autonauts vs Piratebots PC Blastronaut PC Bear and Breakfast PC, Nintendo Switch Captain Velvet Meteor: The Jump+ Dimensions Nintendo Switch Lawnmowing Simulator: Landmark Edition (PS5, PS4) Sweet Transit PC Digimon Survive PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch The Sims 4: Vita da Liceali PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series XS Venerdì 29 Luglio La settimana si conclude con la ... Leggi su gamerbrain (Di mercoledì 27 luglio 2022)sta volgendo al termine, e lo fa con le ultime uscitedel mese, la cui lista è riportata a seguire, nella quale spicca una manciata di titoli interessanti, scopriamo insieme di cosa si tratta. Giovedì 28Si parte con domani, che vedrà l’di titoli di un certo spessore come Digimon Survive, la nuova espansione di The Sims 4 ed una serie di indie interessanti. Autonauts vs Piratebots PC Blastronaut PC Bear and Breakfast PC, Nintendo Switch Captain Velvet Meteor: The Jump+ Dimensions Nintendo Switch Lawnmowing Simulator: Landmark Edition (PS5, PS4) Sweet Transit PC Digimon Survive PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch The Sims 4: Vita da Liceali PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series XS Venerdì 29La settimana si conclude con la ...

tuttoteKit : The Last of Us Part 1: l'uscita su #PC è prevista poco dopo il lancio su #PS5 #NaughtyDog #TheLastOfUsPart1Remake… - Pschirki : RT @GameSwipers: Il nuovo piano d'uscita dei prossimi film degli Avengers spiegato da Kevin Feige La notizia completa su - GameSwipers : Il nuovo piano d'uscita dei prossimi film degli Avengers spiegato da Kevin Feige La notizia completa su… - TheGamesMachine : Capolavoro. #PapersPlease starebbe bene su qualsiasi piattaforma videoludica degli ultimi vent'anni – e forse oltre… - ZonaBianconeri : RT @costantinovins: Electronics Arts e #Juventus hanno annunciato oggi una nuova partnership pluriennale che vedrà il ritorno della Juventu… -